Giorgia Meloni dal G20 | «Gentiloni risponda su Ita-Lufthansa» La replica della Commissione europea | «Nessuna notifica sull' accordo»

... ma soprattutto perché continuiamo a essere convinti che il G20 sia un forum multilaterale assolutamente strategico", le parole dinel corso della conferenza stampa dopo il G20 in ...Terminato il G20 di New Delhi , in India, la presidente del Consiglio ha in programma un'altra tappa prima del rientro in Italia.è attesa infatti a Doha, in Qatar, per un bilaterale con l'emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ad accompagnarla da questa sera, 10 settembre, ci saranno l'Ad di Eni, Claudio Descalzi,...'Frettoloso e assertivo, ma è stato frainteso'. Così la presidenteha commentato le parole del giornalista, nonché suo ...

Ravenna, 10 set. (askanews) - Governo e opposizione dovrebbero "lavorare insieme" per contrastare la violenza sulle donne. Lo ha detto la segretaria Pd Elly ...ma soprattutto perché continuiamo a essere convinti che il G20 sia un forum multilaterale assolutamente strategico", le parole di Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il G20 in India.