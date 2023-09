Ginnastica artistica | Assoluti Padova 2023 | titoli a Castellaro | De Rosa e D’Amato

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) I risultati dell’ultima giornata di gare al PalaIndoor di, teatro dei Campionatidi. Sono stati cinque iitaliani assegnati in queste ore, un appuntamento importante anche sulla strada verso i Mondiali di Anversa che ormai distano solo due settimane. A livello maschile cambio nella guardia del corpo libero: la vittoria infatti è andata a Filippo, che con il punteggio di 14.500 ha preceduto il campione uscente e campione mondiale 2021 Nicola Bartolini, oggi secondo con 14.350. Completa il podio Mario Macchiati, autore di una prova da 14.250 e già vincitore in questo weekend del titolo tricolore All Around. Punteggio di 14.650 invece per Edoardo De, campione italiano al cavallo con ...