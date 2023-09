Gigio Donnarumma rischia il posto in Nazionale? I possibili sostituti e le scelte di Spalletti

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Più volte messo in discussione per le sue prestazioni in campo, e non,è finito sul banco degli imputati dopo la sfida di ieri sera con la Macedonia del Nord: sulla rete del pareggio macedona firmata da Enis Bardhi l’estremo difensore del PSG si è fatto sorprendere sul suo palo dal calcio di punizione battuto dal centrocampista macedone, il quale ha sfruttato anche il mal posizionamento della barriera piazzata dallo stesso portiere. Un altro errore per il 24enne campano, il quale non è nuovo a uscite a vuoto del genere, anche con la maglia della: emblematica la sciocchezza commessa nella disfatta azzurra in Germania del giugno 2022 in Nations League, quandoregalò il pallone a Werner, il quale segnò praticamente a porta vuota. Il fatto è che dopo la vittoria dell’Europeo, arrivata ...