Gigi Datome | “Una delle Estati più belle della mia vita”

(Di domenica 10 settembre 2023) Quel momento che sembrava lontano alla fine è arrivato. Da oggi siamo ufficialmente nel ‘day after’ dell’avventura dinel basket giocato. La sfida persa ieri dagli azzurri contro la Slovenia (85-89) è stata l’ultima garacarriera disputata dal giocatore ormai ex Olimpia Milano. Un’uscita dal campo a pochi minuti dalla fine dell’ultimo quarto che ci si ricorderà a lungo: come ultimo tributo Pozzecco gli ha voluto regalare una standing ovation. Così il giocatore sardo ha parlato ai microfonifederazione nel post-gara. LuigiNazionale Italiana Maschile Senior Trentino Basket Cup Italia Italy – Turchia Turkiye FIP 2023 Trento, 04/08/2023 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-CastoriaQueste dunque le parole dialla finesua carriera: ...

Ma quella della "Mall of Asia" è stata una partita comunque importante perchè era l'ultima in carriera di: il capitano della Nazionale lascia dall'alto di 203 presenze e 1766 punti in ...... Loiri - Porto San Paolo è una delle mete preferite per le case vacanze L'addio alla Nazionale e le lacrime, l'ultima partita di basket di- V… Condividi l'articolo... Loiri - Porto San Paolo è una delle mete preferite per le case vacanze L'addio alla Nazionale e le lacrime, l'ultima partita di basket di- V… Nuova ondata di caldo nelle prossime ...

L'addio di Gigi Datome: l'abbraccio con i compagni di squadra e lo staff dell'Italia Eurosport IT

Il brasiliano scavalca Pelé. Jorge Martin trionfa nella Sprint Race del Gran Premio di Misano. L'azzurro dice addio al basket. Buona la prima dell'Italrugby al mondiale ...Termina con una sconfitta contro la Slovenia di Doncic (85-89) il mondiale dell'Italbasket.