Giana Erminio-Vicenza oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 10 settembre 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo aver vinto all’esordio in casa della Pro Patria, vanno a caccia del loro secondo successo consecutivo. La formazione biancorossa, dal suo canto, è reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Albinoleffe e spera di portare a casa i primi tre punti della stagione su un campo ostico. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...Finlandia - Danimarca Montenegro - Bulgaria Isole Faroe - Moldavia 20.45 Albania - Polonia Grecia - Gibilterra Irlanda - Olanda Lituania - Serbia San Marino - Slovenia SERIE C 16.15- ......sfida migliore di un derby per provare a risollevare gli animi di una squadra e di una tifoseria delusi dalla falsa partenza dell'esordio della scorsa settimana contro la neopromossa. ...- Vicenza Sky Sport 252 e NOW. Lumezzane - Pergolettese Sky Sport 253 e NOW. Domenica 10 settembre ore 18.30 Novara - Pro Patria Sky Sport 251 e NOW. Trento - Atalanta U23 Sky Sport 252 ...

L'avversaria del Vicenza: la Giana Erminio ai raggi X Calcio Vicenza

La Giana Erminio di Gorgonzola affronta il Vicenza in un match clou. La Giana ha iniziato bene la stagione in C e l'estremo difensore Giole Zacchi è stato convocato con l'Under 21. Entrambe le squadre ...Il Vicenza sarà ospite della Giana Erminio, mentre il Padova sarà di scena in casa con il Legnago. La sfida più affascinante del giorno vedrà in campo il Perugia e il Pescara per l’ultimo match in ...