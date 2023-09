Germania | una Nazionale in crisi teme la figuraccia agli Europei | cacciato il ct Hansi Flick

(Di domenica 10 settembre 2023) C’era una volta il modelloanche nel calcio. Ancora oggi, di fronte ai pessimi risultati dellaazzurra, c’è chi propone – come soluzione a tutti mali – di copiare la Bundesliga che fa giocare i giovani tedeschi. Eppure, a meno di un anno dell’Europeo che dovranno ospitare in casa, proprio i tedeschi sono nel pallone. Alle prese con una profondadi gioco e di risultati, apparennte senza una reale spiegazione. Dopo l’ultima imbarazzante sconfitta in amichevole contro il Giappone, la Federcalcio ha deciso di cacciare il ct, che era stato confermato dopo la disastrosa spedizione in Qatar proprio con l’idea che potesse risollevare lain vista di Euro 2024. Missione fallita, come ha ammesso il direttore sportivo della ...

Il presidente della Federazione tedesca: "Decisione difficile, ma inevitabile" Dopo una riunione tra i membri della Federazione tedesca, Hansi Flick è stato sollevato con effetto immediato ...Notizia arrivata nel pomeriggio e diventata ufficiale in poco tempo: Hansi Flick non è più il Ct della Germania.