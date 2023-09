Germania - Serbia 83 - 77 | rivivi la diretta | i tedeschi si laureano campioni del mondo!

MANILA (FILIPPINE) - Laè campione del mondo ! I tedeschi, che avevano eliminato gli Usa in semifinale , battono 83 - 77 lain finale e conquistano il primo titolo iridato della loro storia. Decisivi, per i ...Nell'ultimo atto i tedeschi piegano la, che pure ci era arrivata senza le sue stelle. Agli Stati Uniti nemmeno il bronzo: nella ...di Basket l'Italia ha fatto un altro miracolo Lasi ...campione del mondo di basket nei Mondiali del 2023. La nazionale tedesca si è imposta in finale sullaper 83 - 77. E' la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andati oltre il ...

Finale Mondiale di Basket 2023: Serbia - Germania, come vedere la partita in diretta e in streaming | Pallacanestro ... Olympics

Nell’ultimo atto i tedeschi piegano la Serbia, che pure ci era arrivata senza le sue stelle. Agli Stati Uniti nemmeno il bronzo: nella pallacanestro di oggi non serve lo strapotere tecnico, basta regg ...Totalmente stravolti i pronostici della vigilia e, soprattutto, completamente sovvertiti gli equilibri del basket: la Germania batte 83-77 la Serbia in finale ai Mondiali e conquista per la ...