Germania nella storia | trionfa ai Mondiali di basket | in finale battuta la Serbia 83-77

(Di domenica 10 settembre 2023)deidinelle Filippine, lasi è laureata per la prima voltasuacampione del mondo battendo laper 83-77. Trascinati dai fratelli Franz e Moritz Wagner e da un super Denis Schroeder, i tedeschi riescono nell’impresa e dominano la gara grazie alle sue tre stelle Nba stoppando l’assaltodellafasedella partita che per un attimo ha fatto tremare i tifosi tedeschi. I due Orlando Magic chiudono rispettivamente con 19 e 8 punti, 12 quelli del “milanese” Johannes Voigtmann con 8 rimbalzi, ma protagonista assoluto il play dei Toronto Raptors Schroeder, che ne firma 28 compreso il canestro decisivo a 21 ...

Germania nella storia del basket: primo trionfo Mondiale, Serbia ko Tuttosport

Basket, Germania-Serbia 83-77: tedeschi campioni del mondo. Strepitosa prestazione di Schröder: 28 punti con percentuali altissime.La Germania ha esonerato l'allenatore della nazionale di calcio ... per sostenerlo affinché possa avere successo nello sport. E credevo fermamente che da ct della Nazionale potesse riuscire a ...