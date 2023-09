Germania-Giappone 1-4 | la stampa tedesca | “Siamo dei perdenti | Flick vada a casa”

Durissima presa di posizione della Bild su Hans Flick e la sua. La nazionale tedesca ha rimediato una figuraccia storica, ieri sera, alla Volkswagen Arena di Wolfsburg. Contro ilè finita 4 - 1 per i nipponici , che l'hanno sbloccata subito ...Il suo disegno profetizzava quindi un blocco continentale che andasse dall'Italia alla Russia, passando per laper finire al. Un immenso spazio che contemporaneamente egemonizzava l'...... Aku Wa Sonzai Shinai (Il male non esiste) di Ryusuke Hamaguchi () Coppa Volpi per la ... UNA STERMINATA DOMENICA di Alain Parroni (Italia;, Irlanda) PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ...

Germania, scoppola clamorosa: ne prende 4 dal Giappone! La Gazzetta dello Sport

Per il Giappone si tratta del secondo 4-1 consecutivo dopo quello rifilato al Perù lo scorso giugno. Guarda caso la nazionale sudamericana è anche l’unica contro cui la Germania ha trionfato nel 2023 ...La Germania crolla sotto i colpi del Giappone e Flick rischia fortemente l’esonero. I tedeschi perdono nettamente in amichevole e la posizione del tecnico è davvero traballante. Il periodo nero della ...