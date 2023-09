Germania | esonerato Hans Flick | ora chi al suo posto?

Leggi su 11contro11

(Di domenica 10 settembre 2023) Laha deciso di esonerare in queste ore il commissario tecnico alla guida della nazionale,-Dieter. Fatale per il CT teutonico, la sconfitta per 4-1 in amichevole contro il Giappone. Il commissaro tecnico in carica dal 2021, paga inoltre un rendimento generale ben al di sotto delle aspettative iniziali. Il deludentissimo mondiale dello scorso Dicembre, con i teutonici estromessi dalla rassegna proprio per mano del Giappone nella fase a gironi e la mancata reazione in questi match, hanno segnato la fine dell’esperienza dell’ex allenatore del Bayern Monaco. Il fido vice di Low sulla panchina della nazionale per ben otto anni, ha fallito dunque l’esperienza da CT, nonostante una prima parte incoraggiante con 7 vittorie nel girone di qualificazione per i mondiali in Qatar 2022. La nazionale della ...