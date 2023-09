Genoa | l'addio di Biraschi | 'Ho pianto nel lasciare questi colori che avrò sempre nel cuore'

Settimana di pausa in casama non scarna di novità. Dal mercato, salutano i due calciatori che da tempo erano segnati ...in vista anche per Galdames, che dovrebbe trasferirsi al Brescia. ......00 Boxe: Wood vs Conlan (replica) SABATO 9 SETTEMBRE 2023 ore 12:00 Serie A: Torino -(...00 Serie A: Sassuolo - Verona (replica) ore 13:55 Speciale: L'di Ibrahimovic ore 14:21 Rubrica: ...In verità qualcosa bolliva in pentola ed, infatti, pochi giorni dopo il suoalla squadra ... Ritorno al Cagliari e nuovo esonero (con una particolarità)In seguito Davide Ballardini andò al, ...

Sabiri via dalla Fiorentina: il mancato ingresso contro il Genoa alla ... Goal.com

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo.Come si è trasformata la vita di Francesco Totti dall’addio alla Roma e al calcio giocato. Dal 2017 ad oggi per l’ex campione è cambiato quasi tutto: i suoi interessi, gli investimenti, il suo ...