Gattuso potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Olympique Lione Footmercato

(Di domenica 10 settembre 2023) All’Olympique, Laurent Blanc ha le ore contate ed il club francese pensa già al possibile successore, che, secondo quanto scriveessere Gennaro. Il tecnico italiano, ex Napoli, è libero, dopo la rottura con il Valencia della scorsa stagione e sarebbe interessato a prendere il comando del. Il suo agente, Mendes, lo ha proposto a John Textor, presidente delscrive: “Laurent Blanc non è stato ancora ufficialmente licenziato, ma le sue ore sono contate. Dopo la pesante sconfitta subita contro il Paris Saint-Germain, al Groupama Stadium (1-4), la dirigenzaè al lavoro per trovare un successore di Laurent Blanc, arrivato meno di un anno fa. Sono già usciti ...

Altri, invece, rimangono degli unicum, come La Posteria di San Rocco di Gennaroo al Finger'... poi, arriverà l'imperdibile periodo del tartufo ed ecco che vivere un weekend a Laveno,...Un ulteriore raffreddamento dell'inflazioneinvece evitare ulteriori rialzi. Vedremo cosa ... Lettura consigliata Dove si trova il ristorante e pescheria di Rinoe quanto si spende per ......sconfitti con il fischietto sardo (2 ko con Lecce e Parma nel 2020 durante la gestione). LA ... Il centrocampista italo - tedesco sembra al momento fuori dal progetto tecnico azzurro e...

Ex Milan, Gattuso potrebbe ripartire in Ligue 1! L'indiscrezione Milan News 24

Gattuso è tra i tecnici ancora senza contratto che potrebbero presto tornare in pista. Una squadra è già pronta a proporgli la panchina.Nell’intervista l’intermediario ha parlato del motivo per cui non andò bene in rossonero: potrebbe anche tornare in Italia In questi ultimo anni sono passati davvero tanti giocatori per il Milan, ma n ...