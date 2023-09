(Di domenica 10 settembre 2023) Giuseppe, ex attaccante della, ha parlato dell’inizio di campionato della squadra di Massimiliano Allegri Giuseppe, ex attaccante della, ha parlato in esclusiva anews24 dell’inizio di campionato della squadra di Massimiliano Allegri. Come ha visto la Juve in queste prime tre giornate di campionato? «Mici sia uno. Ho visto nella Juve un buon entusiasmo nonostante le difficoltà, nonostante l’esclusione dalle coppe. Miuna squadra consapevole delle proprie qualità nonostante il mezzo passo falso avuto contro il Bologna, ma il campionato deve ancora entrare nel vivo e di conseguenza ci può stare anche un po’ di fatica all’inizio». Chi è ripartito con ...

Galderisi: «Alla Juventus mi sembra ci sia uno spirito diverso» Calcio News 24

