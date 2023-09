G20 | strappo della Meloni con la Cina sulla via della seta Ecco il punto stampa della premier LA DIRETTA

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 10 settembre 2023) « Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all’Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una dichiarazione finale . E' una dichiarazione di compromesso ma la considero comunque importante in questo contesto». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine del G20 a New Delhi. Via...