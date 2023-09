G20 | oltre la Via della Seta | Meloni trova l’intesa e rafforza i legami Italia-Cina | il faro del partenariato strategico

(Di domenica 10 settembre 2023) G20, laper un addio soft alla Viatra. Ilsarà untra i due Paesi, nel segno del consolidamento e approfondimento del dialogo tra Roma e Pechino. L’è da tempo pronta a lasciarsi alle spalle i memorandumVia– 19 intese istituzionali e 10 accordi commerciali sottoscritti nel 2019 dal governo Conte – il punto era come farlo. E ieri Giorgiaha compiuto un passo avanti significativo, che assesta nuovi equilibri geopolitici globali. La diplomazia cinese ha chiesto un incontro tra ...

... auspicando un 'efficace coordinamento' con il. Al centro dell'agenda anche i rapporti ... su cui il governo sta lavorando, ma anche la decisione di destinare all'Africail 70% del Fondo ..."I Paesi del, che insieme rappresentanol'80% delle emissioni globali, hanno dimostrato ancora una volta di non voler affrontare seriamente l'emergenza climatica - ha detto sempre da ...Leggi ancheIndia, sherpa indiano: "200 ore di negoziati e 15 bozze per consenso su Ucraina", per Modi "fatta la storia" ma manca condanna della Russia. Ira di Kiev, Ucraina boccia ...

G20, Meloni vede Sunak e Li Quiang oltre a Modi Il Sole 24 ORE

Il Re proclama 3 giorni di lutto nazionale. Stanno bene i 500 italiani nel paese. La scossa di magnitudo 6.8 con epicentro a 70 km da Marrakech alle ...La presidente del Consiglio “Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco", ha fatto sapere una ...