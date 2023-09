(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirnon verrebbenel caso in cui decidesse di partecipare al vertice del G20 a Rio de Janeiro, che si terrà il prossimo anno. Ad affermarlo il presidente del, Luiz Inacioda Silva, in un'intervista al giornale indiano on line 'First Post'.ha aggiunto cheinvitato all'incontro dei leader nel 2024 e confermato che, prima che l'evento abbia luogo, prevede di partecipare alla riunione dei Brics prevista in Russia. "Credo chepotrebbe venire facilmente in– ha detto– quello che posso dirvi è che, se io sono il presidente dele luiin, non lo ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 564. Secondo il console generale russo a Milano, Dmitry Shtodin, la metropoli italiana "offre il palco per esibirsi alle forze più tenebri di matrice nazifascista". Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, offre un "salvacondotto" al presidente russo Putin. In un'intervista al network indiano Firstpost ha annunciato che il suo omologo non verrebbe arrestato se decidesse di partecipare al vertice del G20 a Rio de Janeiro, che si terrà il prossimo anno.