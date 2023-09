G20 | Lula | Putin non sarà arrestato se viene a Rio

(Di domenica 10 settembre 2023) Madrid, 10 set.(Adnkronos/Dpa/EuropaPress) - Il presidente russo Vladimirnon verrebbenel caso in cui decidesse di partecipare al vertice del G20 a Rio de Janeiro, che si terrà il prossimo anno. Ad affermarlo il presidente del Brasile, Luiz Inacioda Silva, in un'intervista al giornale indiano on line 'First Post'. E ha aggiunto cheinvitato all'incontro dei leader nel 2024 e confermato che, prima che l'evento abbia luogo, prevede di partecipare alla riunione dei Brics prevista in Russia. "Credo chepotrebbe venire facilmente in Brasile - ha detto- quello che posso dirvi è che, se io sono il presidente del Brasile e luiin Brasile, non lo arresteranno affatto". La Corte penale internazionale ha emesso ...

