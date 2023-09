G20 | l' omaggio dei leader al memoriale di Ghandi

(Di domenica 10 settembre 2023) È cominciata a Nuova Delhi la seconda e ultima giornata del G20. Prima dell'avvio dei lavori ihanno visitato il Rajghat, ovvero ildi Mahatma, deponendo una corona di fiori. Ad accoglierli il padrone di casa, il primo ministro indiano Narendra Modi, che ha donato a ciascuno una sciarpa tradizionale di seta grezza con sopra il simbolo del G20. Al termine della visita isi sono spostati al centro congressi Bharat Mandapam, sede ufficiale del vertice, per la terza e conclusiva sessione plenaria del G20 ('One Future') incentrata su transizione digitale, riforma delle istituzioni multilaterali e intelligenza artificiale, dove interverrà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ci sono volute oltre 200 ore di negoziati e 15 bozze prima di trovare un consenso sul linguaggio della dichiarazione finale del G20 nella parte relativa all'Ucraina, adottata ieri a Nuova Delhi.