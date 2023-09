G20 | Lavrov | «summit successo per India e per Russia» Macron | conclusioni sul clima «insufficienti»

(Di domenica 10 settembre 2023) ll presidente russo Vladimir Putin, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per la guerra contro l’Ucraina, non sarà arrestato qualora decidesse di partecipare al vertice del G20 di Rio de Janeiro del 2024, sotto la guida del Brasile.

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej, parlando al termine deldi Nuova Delhi. i 'Questo vertice - ha aggiunto - è stato una pietra miliare perché ci ha dato una chiara stella ...Il ministro degli esteri russo, Sergei, ha definito il verticea New Delhi un vero e proprio 'successo'. Si è riusciti ad evitare di '''ucrainizzare' l'agenda del summit' grazie al ruolo dei paesi del Sud del mondo ha aggiuntoIl ministro degli Esteri della Russia Sergejha definito "un successo" ildi New Delhi, concluso con una dichiarazione condivisa da tutti i leader in cui non c'è una critica diretta all'aggressione di Mosca all'Ucraina. "Siamo ...

Domenica si è conclusa a New Delhi, in India, la riunione di due giorni del G20, l’incontro annuale dei capi di governo di 19 tra i paesi più industrializzati del mondo più l’Unione Europea. Al termin ...Putin, nonostante il Cremlino insista sulla nullità del mandato di cattura, ha già saltato i recenti incontri internazionali, decidendo di inviare il suo ministro degli Esteri Serghei Lavrov a Nuova ...