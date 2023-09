G20 | Lavrov | «summit successo per India e per Russia» Lula | «nessun arresto per Putin se verrà al G20 di Rio»

(Di domenica 10 settembre 2023) ll presidente russo Vladimir, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale per la guerra contro l’Ucraina, non sarà arrestato qualora decidesse di partecipare al vertice del G20 di Rio de Janeiro del 2024, sotto la guida del Brasile.

... ha detto il ministro degli Esteri della Russia Sergej, che ha definito il vertice 'un ... L'ultimo giorno di lavori La terza e ultima sessione di lavori delera intitolata One Future: tra i ...11.35: sventato di ucrainizzare ilIldi New Delhi e la dichiarazione condivisa da tutti i leader in cui non c'è una critica diretta all'aggressione russa dell'Ucraina,è stato"un successo" ......a metà agosto che Putin stava valutando la possibilità di partecipare di persona al vertice del... nel febbraio 2022, ma alla fine è toccato al suo ministro degli Esteri, Sergei, partecipare ...

G20 in India, l'arrivo di Lavrov (che rischia di cadere) La7

Lo ha affermato ai media indiani il presidente brasiliani, anticipando di avere l'intenzione di spedire l'invito a Mosca per il prossimo G20 ...Passaggio di consegne da Modi a Lula. Soddisfazione da Lavrov: «Impedito il tentativo dell’Occidente di ucrainizzare il vertice» ...