G20 | Lavrov | L' Occidente perde egemonia nel mondo

A marzo, durante il vertice dei ministri degli Esteri dela Nuova Delhi,aveva avuto un breve colloquio di 10 minuti con il collega americano Antony Blinken, il primo dall'invasione russa ...Che infatti oggi gioisce, con il ministro degli Esteri Sergej, secondo cui e' stato impedito ... mentre il presidente francese Emmanuel Macron sottolinea che ilsostiene lintegrita' ...l ministro degli Esteri della Russia Sergejha definito "un successo" ildi New Delhi, concluso con una dichiarazione condivisa da tutti i leader: "Siamo riusciti a sventare il tentativo ...

il vertice del G20 conclusosi oggi in India è stato un fallimento. Almeno per quanto riguarda la crisi ucraina, tant’è che se il rappresentante della Russia Sergei Lavrov ha cantato vittoria, il ...l ministro degli Esteri della Russia Sergej Lavrov ha definito "un successo" il G20 di New Delhi, concluso con una dichiarazione condivisa da tutti i leader: "Siamo riusciti a sventare il tentativo ...