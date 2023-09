G20 India | per Modi si è fatta la storia | Kiev furiosa | svelato motivo

Leggi su notizie

(Di domenica 10 settembre 2023) G20, al primo giorno del summit Narendramostra tutta la sua soddisfazione per questo grande evento: non dello stesso parere daIl primo ministro dell’, Narendra, al termine del primo giorno del summit del G20 (che si sta tenendo a Nuova Delhi) esprime tutta la sua soddisfazione. “Abbiamo fatto la” fanno sapere media e fonti locali. Ricordiamo che il summit è stato inaugurato nella giornata di ieri, sabato 9 settembre, con molte novità. Ovvero quello del “via libera” all’ingresso da parte dell’Unione Africana nel gruppo. Summit G20 (Ansa Foto) Notizie.comCon tanto di firma di un memorandum per un corridoio economico tra, Medio Oriente ed Europa. Lo stesso che dovrebbe essere alternativo alla Via della Seta cinese. Successivamente ...