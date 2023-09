G20 | Biden rivela | ' Incontro non ostile con il premier cinese Li Qiang'

(Di domenica 10 settembre 2023) su Tg. La7.it - La notizia l'ha data il presidente statunitenseappena giunto in Vietnam. "A margine del G20 conclusosi oggi a New Delhi, in India, ho avuto unnon ...

La notizia l'ha data il presidente statunitenseappena giunto in Vietnam. "A margine delconclusosi oggi a New Delhi, in India, ho avuto un incontro non ostile con il primo ministro cinese Li Qiang ." Contatto diretto tra le due ..."Good evening Vietnam". Arrivato ad Hanoi dopo ila Nuova Delhi, il presidente americano Joeappare affaticato in conferenza stampa e fa una battuta forse non proprio appropriata. "Buonasera a tutti - esordisce - è già sera, vero é stato ...di Alberto Galvi - Aldi Nuova Delhi i leader dell'Unione Europea, dell'India, della Arabia Saudita, degli Emirati ... Il presidente degli Stati Uniti Joecerca così di contrastare la spinta ...

Un gruppo di lavoro elaborerà piani più completi nei prossimi 60 giorni. E Biden assicura: "Sarà un affare davvero grosso", ha detto a margine del G20.Al netto degli equilibrismi lessicali della Dichiarazione finale, dell’assenza di Xi, delle difficoltà di un futuro gravato dalle ombre del conflitto in Europa e nell’Indo Pacifico, il premier indiano ...