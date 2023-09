Funerali di Lady Diana | la decisione di cui Carlo si pente ancora oggi

Leggi su velvetmag

(Di domenica 10 settembre 2023) In queste settimane la Famiglia Reale si è trovata alle prese con due importanti commemorazioni: quella die quella della regina Elisabetta. La principessa del Galles viene sempre ricordata in forma strettamente privata. Ma, dopo la sua improvvisa scomparsa una notte dell’agosto 1997, il 6 settembre 1997 isi svolsero in modo pubblico, nel cuore di Londra, all’Abbazia di Westminster.è impresso nelle menti di tutti. Il funerale di, prima moglie dell’attuale reIII, è andato in onda in tutto il mondo. Si trattò di una cerimonia solenne, di quelle generalmente riservate ai membri attivi della Famiglia Reale. Dal momento che la principessa aveva già divorziato dall’allora principe, la ...