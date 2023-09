Francia-Romania in tv | data | orario e diretta streaming quarti Europei maschili volley 2023

(Di domenica 10 settembre 2023) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per idi finale deglidi, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. I transalpini allenati dall’italiano Andrea Giani, dopo aver battuto in tre set i padroni di casa della Bulgaria, tornano in campo per conquistare un altro bel successo e avvicinarsi alla zona medaglie. Dall’altra parte della rete c’è la compagine romena, che ha sconfitto la Croazia al tie-break ed ora va a caccia dell’impresa contro i campioni olimpici. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.00 di lunedì 11 settembre al Palace of Culture and Sports di ...

Germania vs[Amichevole] ore 20:45 Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (... A]: Andrea Marinozzivs Kosovo [Gr. I]: Paolo Ciarravano Spagna vs Cipro [Gr. A]: Antonio ...... Belgio - Estonia , Svezia - Austria Gruppo I : Israele - Bielorussia ,- Kosovo , Svizzera ... Altre partite La, in testa al Gruppo B, non giocherà in questo turno, lasciando ai Paesi ...Il giorno prima, laha centrato il quinto successo in altrettante gare di qualificazione, ... Estonia - Svezia 0 - 5 Gruppo I : Andorra - Bielorussia 0 - 0 , Kosovo - Svizzera 2 - 2 ,- ...

Europei Femminili: la Francia batte 3-1 la Romania e vola ai quarti Federvolley

Due i match in programma in questo pomeriggio validi per la prima giornata dei Mondiali di rugby in Francia. Inaugurati i raggruppamenti B e C con successi facili per le favorite. Tutto molto facile ...Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 9 settembre. Gli Usa verso l’invio degli Atacms a Kiev. Secondo i media americani gli Stati Uniti sono pronti a inserire i missili che hanno ...