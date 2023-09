Francesco Chiofalo spara a zero su Antonella Fiordelisi poi svela | “Edoardo Donnamaria? Ci siamo sentiti e…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 10 settembre 2023) Nella giornata di ieri, storico ex protagonista di Temptation Island è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. Lenticchio ha iniziato la chiacchierata spiegando i motivi per cui non è andato a Venezia a quest’anno: No, quest’anno non sono andato. Sì va tutto bene con Drusilla, ma sono tre anni che non ci vado. Posso essere sincero? Non ci sono andato quest’anno per due motivi grossi. Il motivo grosso è perché ho mio padre che purtroppo non sta più bene. Ha avuto un problema fisico grosso, mio padre è anziano, ha avuto due bypass. Ho deciso di non assentarmi, non mi sento tranquillo. Se gli succede qualcosa mentre sono via me lo ricorderò a vita. Rimarrei traumatizzato. Ho preferito rimanere qui, accertarmi che lui stesse bene, che facesse le ...