Francesca Ferragni si è sposata con Riccardo Nicoletti | matrimonio blindato Chiara damigella

Leggi su tpi

(Di domenica 10 settembre 2023) Per molti è ildell’anno., la sorella di, si ècon il suoal Castello di Rivalta, nel piacentino. Nozze poco social, cosa che fa quasi scalpore quando c’è di mezzo il cognome. Eppure della cerimonia si trovano poche foto. Per la sposa un abito con scollo a cuore in pizzo con lungo strascico di Atelier Emè e romantici guanti. Perun completo sartoriale firmato Luigi Bianchi.è arrivata accompagnata dai genitori, Marco e Marina ( la madre della sposa in abito rosa di pizzo). Il colore scelto degli sposi per gli allestimenti floreali sono il giallo e il bianco.e la sorella ...