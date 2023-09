Francesca Ferragni | il discorso dello sposo Ricky Nicoletti | «Breve ma intenso…» La reazione della mamma

(Di domenica 10 settembre 2023) Il matrimonio trae Riccardoè stato un successo. I due si sono sposati nella giornata di ieri a Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza in Emilia Romagna. Al matrimonio, presenti e commosse anche le sorellesposa, nonché damigelle, Chiara e Valentinae immancabile il marito dell’imprenditrice digitale, Fedez. All’indomani dei festeggiamenti, nelle ultime ore, il rapper ha chiesto allodi recitare il comico inizio del suo. Laè tutta da ridere. Il«Sarò, ma intenso come quando abbiamo fatto Edo», queste le comiche parole con le quali lo ...

I social hanno il potere di farci vedere da vicino i momenti che non avremo mai la possibilità di vivere, e la partecipazione di Chiarae Fedez al matrimonio die di Riccardo Nicoletti è uno di questi. Nonostante la lista blindata e le voci - poi rivelatesi infondate - di un presunto diktat da far rispettare agli invitati affinché non ...Chiaraha puntato tutto su Atelier Emé per il matrimonio di: ecco i ...Al matrimonio di, una delle due sorelle di Chiara, con Riccardo Nicoletti , era ovviamente presente tutta la famiglia. La cerimonia si è svolta nell'incantevole cornice di un castello piacentino. ...

Francesca Ferragni si è sposata: nozze blindate al Castello di Rivalta. Chiara in azzurro Corriere della Sera

Raimondo Todaro, a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione di Amici, ha raccontato a Verissimo l'entusiasmo di ricominciare ad insegnare nel talent. Dopo la straordinario successo dello scorso a ...Si è sposata ieri al Castello di Rivalta Francesca Ferragni, una delle due sorelle dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Dopo anni di fidanzamento e in una cerimonia ...