Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati | nozze al Castello di Rivalta

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 10 settembre 2023)sicon rito civile aldi, nel piacentino. Entrambi hanno cercato di mantenere un profilo basso, proprio per questo anche Chiara, una delle due sorelle della sposa, ha ridotto il numero dei suoi post sui social. Non poteva ovviamente mancare anche il loro bambino, Edoardo, nato a giugno 2022, che ha accolto la sposa in braccio al papà. L’abito da sposa, ma anche quello delle sorelle, della mamma Marina Di Guardo e delle donne più vicine a lei, è stato firmato da Atelier Emé. Lo sposo, così come il papà di lui, Luciano, il fratello e il figlio Edoardo, siinvece affidati allo stilista Luigi Bianchi. ...