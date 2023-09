Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati | ecco la reazione di Fedez

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 10 settembre 2023)sisabato 9 settembre al Castello di Rivalta, una dimora sontuosa e incantevole circondata da un curatissimo parco situata a Rivalta Trebbia (in provincia di Piacenza). Al matrimonio era presente in “clan” deial completo e, tra gli ospiti,ancora una volta è stato il più... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.