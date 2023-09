Forza Italia | Gallone | “L’esercito di giovani di Gaeta rappresenta il sogno di Berlusconi”

(Di domenica 10 settembre 2023) Dal palco della festa deidi“Azzurra libertà – Ritorno ad Everest” in corso a, in provincia di Latina, Alessandra, responsabile nazionale della formazione, ha affermato che “ildel presidenteè oggito plasticamente qui a. Un esercito virtuoso dipronti a combattere per il valore più alto e più nobile: la libertà”. “Insieme al nostro leader avevamo iniziato a delineare una scuola di formazione politica moderna, digitale e sostenibile, con l’obiettivo di creare nuove figure di buoni amministratori in grado dire i cittadini e le istituzioni”, ha aggiunto l’ex senatrice, confermata come responsabile nazionale del ...

Draghi paciere della politica italiana Ecco il jolly per il Centro di Renzi L'altro importante argomento affrontato dal leader die vicepremier è l'addio alla Via della Seta, una scelta ...... pubblicato inda Edizioni Sur . Studentessa di architettura, nel luglio del 1990 Liliana è ... è riparativa , è la cicatrice che cuce un ferita con ladella memoria condivisa. Così Liliana ...L'incontro " si legge in una nota diffusa dalla stessa associazione degli industriali " nasce da un'idea del deputato diFrancesco Maria Rubano , capogruppo in commissione Finanze. Ha lo ...

Norme illiberali, stataliste, giustizialiste. Ma che ci sta a fare Forza Italia in un governo così (di E. Vito) L'HuffPost

A una Nazionale così malridotta serve un leader vero. E un leader calmo, per non farsi trascinare nella tempesta. Non è questione di una fascia al braccio. È lo spessore di ...Io sono un europeista convinto, ma posso criticare la Bce ad esempio”. L’altro importante argomento affrontato dal leader di Forza Italia e vicepremier è l’addio alla Via della Seta, una scelta ...