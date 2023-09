Fognini-Seyboth Wild oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Challenger Genova 2023

(Di domenica 10 settembre 2023) Fabioaffronterà Thiagonelladeldi. Primaa livellodal 2010 per l’azzurro, a cui l’aria di casa ha evidentemente fatto bene visto che ha conquistato quattro match senza cedere neppure un set. Nell’atto conclusivo servirà però ribaltare il pronostico visto che il brasiliano, secondo i bookies, partirà favorito. E non potrebbe essere altrimenti dato che è fresco di debutto in top 100 e nel complesso ha avuto una stagione più costante. Nella partita singola, però,può giocarsela con tutti e lo farà sicuramente nella sua Liguria, andando a caccia di un titolo speciale, anche per smaltire la delusione della mancata convocazione in Davis. Tra i ...

Per il brasiliano è la settima finale Challenger in carriera ed ha già conquistato quattro trofei Challenger

