(Di domenica 10 settembre 2023) GENOVA - Non sono giorni particolarmente sereni per il tennis italiano, con le parole dell'ex Nicola Pietrangeli , le risposte di Adriano Panatta, e le convocazioni per la prossima coppa Davis in ...

L'esclusione di Fabioha fatto rumore : il tennista ha polemizzato duramente con il ct Filippo Volandri , e il commissario tecnico ha replicato con altrettanta ...Va in finale a Genova eil gesto del momento: "quasi a dire: dovessero arrivare chiamate per la Davis, trovereste ... Il capitano Volandri ha inspiegabilmente escluso Fabiodicendo che non ...L'esclusione di Fabioha fatto rumore : il tennista ha polemizzato duramente con il ct Filippo Volandri , e il commissario tecnico ha replicato con altrettanta ...

Fognini imita il gesto di Djokovic, è caos: "È un attacco a Volandri” Corriere dello Sport

