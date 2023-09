Flop Nazionale | Fiorello | “Diamo tempo a Spalletti | noi italiani vogliamo sempre tutto e subito”

(Di domenica 10 settembre 2023) “gli, è solo la prima partita. Noi. Certo che il bacino di calciatori si restringedi più ma aspettiamo a giudicare”. Lo ha detto lo showman Rosarioa margine di un evento, così come riporta l’Ansa, parlando delladi Luciano, reduce dall’esordio conin Macedonia del Nord, un pareggio che rischia di complicare le cose per gli azzurri in chiave Euro 2024. SportFace.

E'per la primadi Luciano Spalletti: un 1 - 1 in Macedonia del Nord - Italia che fa male agli azzurri, ma non alla Rai, visto che la sfida di sabato 9 settembre alle ore 20.45 che si è ...Stavolta ilsarebbe ancora più clamoroso: perché siamo campioni in carica e perché all'Europeo 2024 in Germania partecipano 24 squadre su 54 (i Paesi dell'Uefa sono 55, ma la Russia è esclusa ...... le parole del ct dellaazzurra, Luciano Spalletti , all'esordio, a Rai Sport commentando ... In caso dinel girone l'Italia sarà ammessa ai playoff avendo conquistato l'accesso alle final ...

Macedonia del Nord-Italia 1-1, le pagelle: Donnarumma, che errore. Flop Zaccagni e Zaniolo, Mancini prepotente leggo.it

L'Italia frena a Skopje e Spalletti mastica amaro all'esordio. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi propone la sua idea sulla Nazionale azzurra. 'Spalletti non ha nessuna colpa per q ...