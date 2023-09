Flick esonerato dalla Germania | “Decisione inevitabile”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) La Federcalcio tedesca ha deciso di sollevare dall’incarico di ct della Nazionale Hansi, dopo il disastroso Mondiale dello scorso anno e la sonora sconfitta per 4-1 contro il Giappone. Il comunicato: “Oggi, su proposta del presidente della Dfb (Federcalcio tedesca) Bernd Neuendorf, l’assemblea dei Soci e il Consiglio di sorveglianza della Dfb, è statocon effetto immediato l’allenatore Hansie i due assistenti allenatori Marcus Sorg e Danny Röhl. Le parole di Neuendorf: «La Nazionale ha bisogno di un nuovo impulso dopo gli ultimi risultati deludenti. Abbiamo bisogno di un clima di ripresa e di fiducia in vista del campionato europeo nel nostro Paese. Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansie i suoi assistenti allenatori come ...