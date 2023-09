Flick esonerato dalla Germania | a breve l’annuncio ufficiale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) Dopo la clamorosa sconfitta per 4-1 contro il Giappone, la Bild lancia l’indiscrezione: Hansisarà sollevato dall’incarico di Ct della. Nel match contro la Francia sarà Rudi Völler a sostituirlo in panchina. Stamani l’allenamento a porte aperte a Wolfsburg. Kicker scrive: “Hansie la sua squadra si sono presentati in allenamento. Una mattinata stravagante. Su 5500 posti disponibili, sono ufficialmente 2376 i visitatori che vengono accolti dal Direttore Sportivo tramite il microfono dello stadio. Alle 10:58, Hansiarriva sul prato, ci sono applausi per il Ct. Per circa 20 minuti,e i suoi giocatori fanno un giro intorno allo stadio, firmano autografi, scattano foto, lanciano palloni al pubblico., durante l’allenamento, agisce con i suoi calciatori ...