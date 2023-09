Fiumicino | furti di cosmetici al duty-free dell’aeroporto | passeggeri vanitosi in manette

(Di domenica 10 settembre 2023)– I Carabinieri della Stazione Aeroportonel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno denunciato cinque persone e sanzionato altri due autisti mentre procacciavano clienti tra iin transito. Nei pressi di alcuni negozisituati nel Terminal 1 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato cinque viaggiatori, che in attesa del proprio voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti per la cosmesi, profumeria e prodotti di tabaccheria, del valore totale di circa 700 euro. I protagonisti dei singoli episodi, sono stati notati prima dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri. In tutti i casi scoperti la reva è stata recuperata ...

