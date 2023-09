(Di domenica 10 settembre 2023) Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Lucianosulla panchina dell 'Italia . Gli azzurri sono scesi in campo contro la Macedonia del Nord e il pareggio per 1 - 1 complica ...

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell 'Italia . Gli azzurri sono scesi in campo contro la Macedonia del Nord e il pareggio per 1 - 1 complica ...e Ilary Blasi sono stati premiati come Personaggio TV dell'anno rispettivamente per "Viva ... Un'iniziativa che sposa i valori ecologici e ambientali che il premio da annie porta ...SgarbiMorgan e attacca Amadeus e. L'intervento di Sgarbi a La Zanzara . Question time alla Camera . SgarbiMorgan e attacca Amadeus e. Le polemiche seguite allo ...

Fiorello difende Spalletti dalle critiche: ecco il suo messaggio Corriere dello Sport

Fiorello, il messaggio per Spalletti Dopo la gara le prime critiche al ct sono arrivate puntuali ma tra chi ha difeso l'operato di Spalletti c'è Fiorello. "Diamogli tempo, è solo la prima partita. Noi ...Continua la polemica intorno al concerto di Morgan. Questa volta il cantautore attacca Andrea Scanzi, dopo che quest’ultimo aveva ricondiviso il video della serata sui social criticandolo. Morgan ...