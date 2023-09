Finlandia-Danimarca 1-0 | Lindstrom sostituito nell’intervallo

(Di domenica 10 settembre 2023) L’attaccante del Napoli Jesperha giocato 45 minuti nella partita di qualificazione europeavinta dai danesi per 1-0. La vittoria dellaè arrivata negli ultimi minuti del match. A segnare è stato Hojbierg., partito titolare, ha giocato solo il primo tempo:è statocon Hojlund.si è fatto parare un tiro al 15? dal portiere della. Con la vittoria sulla, laè prima nel girone, un punto sopra i finlandesi che adesso sono a pari punti con il Kazakistan che ha vinto in casa contro l’Irlanda del Nord (1-0). Resta invece ferma a 3 punti l’Irlanda del Nord, alla quinta sconfitta di seguito. ...

Faroer - Moldavia 0 - 1 (53 Rata (M))0 - 1 (86 Hojberg (D))Montenegro - Bulgaria 2 - 1 (45'+1 Savic (M), 79 Borukov (B), 96 ...ROMA - Lacostretta a inseguire nel Gruppo H fa la partita sul campo della, fatica a sfondare ma passa nel finale grazie a un gol di Hojbjerg (85') che vale il sorpasso in vetta . Tra gli ...Gli highlights e i gol di, match valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 , in cui la formazione guidata da Kasper Hjulmand si è imposta di misura sui padroni di casa ...

Finlandia-Danimarca, le formazioni: panchina per Simon Kjaer Milan News

Si sono concluse da poco le tre partite iniziate alle 18.00 e valevoli per le qualificazioni all'Europeo del 2024. Tre punti all'ultimo respiro per il Montenegro trascinato da due vecchie conoscenze ...Finlandia - Danimarca highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la sesta giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei ...