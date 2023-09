Filma il fondoschiena delle ragazze e aggredisce i poliziotti | denunciato voyeur straniero

(Di domenica 10 settembre 2023) Un trentanovenneè statoper resistenza a pubblico ufficiale, a Firenze. Da ubriaco, stava a quanto parendo e fotografando ilin fila per entrare in un locale nel quale stava esibendosi Skin. L'uomo avrebbe poi spintonato i, cercando di distruggere il proprio cellulare

Filma il fondoschiena delle ragazze e aggredisce i poliziotti ... ilGiornale.it

