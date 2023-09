Fiere | gli studenti dell’Alberghiero “Villaggio dei Ragazzi” al Bufala Fest di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 10 settembre 2023) Si chiuderà domani, lunedì 11 settembre, presso la Piazza Municipio di, è in corso la VII edizione della kermesse enogastronomica “– oltre la mozzarella”. L’evento è organizzato da Antonio Rea e Francesco Sorrentino, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella diCampana Dop e la Scuola di Formazione “Dolce & Salato” di Maddaloni, che cura tutte le attività di degustazione. Con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la filiera bufalina, la Kermesse si caratterizzerà per una serie di iniziative dedicate alle famiglie, diversi show cooking di grandi chef sulla Terrazza del gusto e svariati talk tematici dedicati all’Agrifood Tech nell’area “Il Giardino delle Idee”. Tra i protagonisti indiscussi, glidell’Istituto ...