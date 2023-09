Fi | Gasparri | ' noi siamo centro del centrodestra e non centro ovunque'

(Di domenica 10 settembre 2023) Gaeta, 10 set. (Adnkronos) - "Berlusconi sarà un componente permanente della politica italiana. Così come lo è stato De Gaulle, e gollisto lo è anche Sarkozy, che ha scritto un brutto libro. Ha offeso Berlusconi e noi non ce lo dimenticheremo, perché non facciamo sconti". Lo ha detto Maurizio, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama, intervenendo sul palco di Azzurra Libertà, la kermesse del movimento giovanile del partito a Gaeta. "Noiil berlusconismo. Noiildeldestra e non il: senza di noi ildestra non c'è. Noieuropeisti, ma europeisti in piedi, perché ...

Matteo Renzi:"siamo per il 4%". Dura replica di Maurizio:" Chi non ha consenso adeguato non può trovare nelle leggi da correggere il consenso che non ha più nel Paese. Se Renzi non ha ...Si noti cheModerati attualmente sostiene la coalizione di centro - destra. Nel frattempo i ... si veda ad esempio Maurizio. Questo potrebbe accelerare la discesa in campo di Piersilvio ...... si è sentito rispondere in tono sconsolato: "Non ce la faccio, non riesco ad uscire,due ...più vicini a Marta e organizzatore dell'evento insieme al vicepresidente del Senato Maurizio. ...

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – "Noi siamo per la cultura della prevenzione e del recupero. Noi vogliamo dare a quei ragazzi più lavoro e zero droga, gli altri gli vogliono dare pistole e ..."