Festa nazionale dell’Unità | Schlein | “Tutti insieme siamo la forza del Pd”

(Di domenica 10 settembre 2023) “L’ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne” afferma la segretaria del Pd, Ellya Ravenna in occasione della. Le parole diRavenna ha accolto con L'articolo proviene da Il Difforme.

Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, durante il suo intervento a Ravenna alla chiusura delladell'Unità. Schlein richiama i temi chiave: il lavoro, diritto alla casa,...È una Elly Schlein a tutto tondo quella che ha parlato a Ravenna, dove si è conclusa ladell'... il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione, è il nostro tempo, ...È l'annuncio della segretaria del Pd, Elly Schlein , alladell'Unità, a Ravenna. Fra i temi, la sanità pubblica, il sostegno al reddito, il diritto alla casa. "Ogni tanto ci accusano ...

Schlein: Grande emozione e onore chiudere la Festa nazionale dell'Unità QUOTIDIANO NAZIONALE

C’era molta attesa per il discorso della segretaria, dopo le ruvidissime parole pronunciate alla festa del Fatto quotidiano appena ... in piazza in autunno con una grande mobilitazione nazionale, è il ...(LaPresse) - La platea della Festa dell'Unità nazionale a Ravenna intona 'Bella ciao' ed Elly Schlein si unisce al coro insieme ai parlamentari presenti. La segreteria del Pd aveva concluso poco prima ...