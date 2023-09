Ferrara attacca Cassano | “Mentre vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli | tu prendevi il biberon”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 settembre 2023) L’ex die Juventus, Ciro, ha replicato alle dure parole dicontro i compagni di squadra di Maradona nel club azzurro. Si accende lo scontro a distanza tra Ciroe Antonio. L’ex difensore die Juventus ha risposto duramente via Instagram alle dichiarazioni di, che aveva definito gli ex compagni di squadra di Maradona alcome “scappati di casa”. “Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno – ha scritto– Il 10 maggio 1987,noiildel, tu non ...