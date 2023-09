Fdi contro Fedez sul tormentone “astensionista” dell’estate | «A votare gli italiani all’estero ci vanno eccome» – ll video

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) C’è un verso di Disco Paradise, l’ultimo single di, Annalisa e Articolo 31, che proprio non va giù a due esponenti di Fratelli d’Italia. Lo usano il capodelegazione meloniano all’Europarlamento, Carlo Fidanza, e il senatore Roberto Menia per costruirci undi campagna elettorale. Le elezioni europee di 2024 si avvicinano e i due, estrapolando la frase del«Come tutti gli/ L’anno prossimo non voterò» attaccano il compagno di Chiara Ferragni: «Non sappiamo seabbia davvero deciso di nonalle elezioni europee dell’anno prossimo. Che ci frega, direte voi, un voto in meno per gli altri. Ma in fondo non è questo ciò che importa ora. Quello che ci interessa chiarire con questo ...