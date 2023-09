Expo per lo Sport | in 24mila per la grande festa al Parco Sempione

... Luciano Nobili (Presidente Commissione Speciale Roma2030 Consiglio Regionale del Lazio), ... I processi di inclusioneuna società equa'. Intervengono: Alessandra Locatelli (Ministrole ...Ribalta d'eccezionegli EnergyTime Spike Devils Campobasso che, nel corso dell'happening delle ... che ha preso parte anche alla prima delle due giornate dell'Bier (la rassegna dedicata agli ......in potenza Se state cercando un finale multicanale con una potenza tale da farvi denunciare dai vostri vicini di casarumori molesti, il Lyngdorf MXA - 8400 appena presentato al CEDIA2023 ...

Milano, la nona edizione di Expo per lo sport a parco Sempione: trenta discipline per bambini e ragazzi Corriere Milano

Con il ministro Gilberto Pichetto Fratin - Ambiente: in Senato conferenza stampa di presentazione della XVII edizione di RemTech Expo, Hub Tecnologico Ambientale specializzato su argomenti focali ...Il Granello. La cooperativa sociale porterà in scena un musical su invito della ministra per la disabilità Alessandra Locatelli.