Europei maschili volley 2023 | tutti i risultati e le classifiche

(Di domenica 10 settembre 2023)deglidi, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui gli azzurri di Fefé De Giorgi proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Giannelli e compagni, inseriti nel girone A, potranno anche contare sul tifo del pubblico di casa. La Pool A si giocherà infatti in Italia tra Perugia, Ancona e Roma (quest’ultima ospiterà anche semifinali e finali), mentre la Pool B si giocherà a Varna (Bulgaria), la Pool C a Skopje (Macedonia) e la Pool D a Tel Aviv-Yafo (Israele). Di seguito, ledei gironi ed idi tutte le partite degli...

La diretta testuale live di Polonia - Belgio , partita valevole per gli ottavi di finale degli2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. I polacchi di Nikola Grbic, vincitori della Pool C, tornano in ...In Aggiornamento: Bari. A Bari è il day after, quello in cui si analizza la vittoria di ieri con l'occhio già puntato sulla prossima sfida con l'Olanda, valida per i Quarti di Finale, in programma ...Dopo un'ora e mezza di gara, la partita si chiude con la vittoria della Serbia, che strappa così un pass per i quarti di finale degli. La partita inizia con la Serbia in vantaggio, mentre la ...

Italia - Olanda: giorno e ora della partita dell'Italia all'Europeo maschile di pallavolo 2023 | Risultati Quarti di finale Volley Olympics

Sono scattati quest'oggi gli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: esordio immediato alla Malmö Arena per l'Italia maschile, inserita nel Gruppo B, contro la Svezia padr ...L’Italia sfiderà l’Olanda nei quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per martedì 12 settembre (ore 21.00) al PalaFlorio di Bari, dove la nostra Nazionale partirà con ...