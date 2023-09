Europei di pallavolo maschile | l’Italia è ai quarti | Macedonia del Nord battuta 3 a 0

(Di domenica 10 settembre 2023)dellaha battuto agli ottavi di finale degliladelper 3-0 (25-20, 25-12, 25-15) e accede aidi finale della competizione. Martedì 12 settembre alle 21 gli azzurri affronteranno la vincente della sfida fra Olanda e Germania. A differenza della nazionale di calcio, che nella gara di qualificazione per Euro 2024 ha pareggiato 1-1 proprio contro ladel, in un PalaFlorio di Bari caldissimo con 5125 spettatori, gli azzurri riescono a dominare la gara con i 16 punti di Daniele Lavia (87% in attacco), seguito in termini di punti realizzati da Michieletto e Romanò entrambi a quota 12. Nella, che ha comunque giocato una ...

In questa sfida, la forte nazionale serba affronta la sorpresa ceca agli ottavi di finale degli2023 diper raggiungere i quarti, dove affronterà la vincente di Polonia - Belgio. ...... 25 - 12; 25 - 15) e si qualificano ai quarti di finale degli. Spinti dall'entusiasmo e dal ... la grandeinternazionale torna dunque a regalare spettacolo ed emozioni al Palaflorio. '...... 25 - 12, 25 - 15) negli ottavi di finale deglidimaschile 2023 a Bari oggi, 9 settembre 2023, e accede ai quarti della competizione. Prossima Sfida ...

Tutto facile per l’Italia di Fefè De Giorgi negli ottavi di finale degli Europei di Volley maschile. La squadra azzurra, campione del Mondo in carica, si è qualificata per i quarti di finale battendo ...Italia-Ucraina dove vederla in Tv e in streaming: ecco dove seguire in diretta il secondo impegno della nostra nazionale ...