Esselunga diventa amica dello sport

(Di domenica 10 settembre 2023) Dall'11 settembre al 19 novembre facendo la spesa sarà possibile donare anche alle associazioniive dilettantistiche buoni per l’acquisto di attrezzature e materiali come, negli anni passati, è stato fatto per le scuole

È stato presentato oggi a Roma il nuovo community program diche da "Amici di scuola""Amici di scuola e dello sport".presenta "Amici di scuola e dello sport" Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: Giovanni Malagò ...Il nuovo programma di solidarietà Il nuovo community program di, che da "Amici di scuola""Amici di scuola e dello sport", è stato presentato l'8 settembre a Roma alla presenza di ...È stato presentato oggi a Roma il nuovo community program diche da "Amici di scuola""Amici di scuola e dello sport". Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti: Giovanni Malagò Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ...

Esselunga presenta il nuovo community program che da “Amici di ... ADC Group

È stato presentato oggi a Roma il nuovo community program di Esselunga che da “Amici di scuola” diventa “Amici di scuola e dello sport”. Esselunga presenta "Amici di scuola e dello sport" Nel corso ...Non vogliono i profughi nella ex Esselunga di Vimercate. Su questo non ci sono dubbi ... proprio in nome della sicurezza, che diventa difficile da applicare, con quello dei centri di prima accoglienza ...