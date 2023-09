Esclusivo TPI – Reportage Ecuador criminale italian style | il Paese ostaggio delle narco-gang guarda alla nostra anti-mafia

Leggi su tpi

(Di domenica 10 settembre 2023) Fino allo scorso 9 agosto, giorno dell’uccisione del candidato presidenziale Fernando Villavicencio, la violenza«pandillas» che da anni sta insanguinando l’era un tema in gran parte sconosciuto ai mass media europei. Il brutale assassinio dell’ex giornalista d’inchiesta, rivendicato dall’organizzazione«Los Lobos» che annovera ottomila affiliati, non ha fermato l’iter verso le elezioni: una tornata elettorale che si concluderà il prossimo 15 ottobre, quando al ballottaggio si sfideranno la leader del movimento Revolución Ciudadana, Luisa Gonzalez, e l’esponente dell’alleanza Adn, Daniel Noboa. Tralasciando per un momento la questione di chi guiderà ilsudamericano elucestagioni di efferatezza che sta vivendo, alcuni esperti si domandano se ...